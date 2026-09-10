Retraso en creación del banco de ADN para desaparecidos afecta a estados mexicanos

La creación del banco de ADN, contemplado en la ley en materia de desapariciones, se encuentra retrasada en varios estados. Durante su conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "muy importante" el acelerar todos los procesos de identidad.
Sheinbaum explicó que las demoras se deben a que muchas veces se toma la muestra de los familiares, pero hay una parte que es hacer el análisis de la muestra para tener la información del ADN. Esta parte está retrasada en los estados y requiere más recursos por parte de las entidades, la Fiscalía General de la República (FGR) y las comisiones de búsqueda.
La presidenta destacó la relevancia de la ciencia forense, aceptando que en algunos casos en el país "ni siquiera hay huella digital y reconocimiento de la persona por dentadura y otras circunstancias". Recordó que la Secretaría de Gobernación presentó recientemente un plan de diez puntos para combatir el delito de desaparición, siendo la forensia uno de ellos.
Aunque es una tarea estatal, Sheinbaum garantizó que la FGR y la comisión de búsqueda ya están tomando el caso de manera conjunta.