Retraso en creación del banco de ADN para desaparecidos afecta a estados mexicanos

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el retraso en la creación del banco de ADN para desaparecidos y destacó la importancia de acelerar los procesos de identificación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 11:24 AM.
En México y editada el 10/09/2026 11:30 AM.