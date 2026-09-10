Sheinbaum confronta a Rubio por declaraciones electorales y revela datos de la DEA

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Un cruce de declaraciones diplomáticas destapa operaciones encubiertas de agencias extranjeras en territorio norteamericano. La tensión electoral redefine los límites de la cooperación binacional en medio de fiestas patrias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 10:12 AM.
En México y editada el 10/09/2026 10:15 AM.