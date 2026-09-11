Agresión contra la Guardia Nacional en Michoacán y Jalisco deja un fallecido y otro grave

La zona marcada por violencia y disputa territorial entre organizaciones criminales fue el escenario donde ocurrió el ataque. Los agentes se dirigían hacia la presa de Chilatán después de recibir reporte de un supuesto enfrentamiento armado entre grupos criminales antagónicos. Sin embargo, fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego contra ellos.
El agente Humberto Meza perdió la vida durante la agresión, mientras que el sargento primero Germán Fuentes tuvo que ser trasladado de emergencia debido a la gravedad de sus lesiones. El militar fue evacuado a bordo de un helicóptero del Ejército Mexicano y trasladado al Hospital de la 43 Zona Militar, ubicado en el municipio de Apatzingán.
Tras consumar el ataque, los presuntos agresores escaparon de la zona a bordo de varios vehículos. La agresión provocó una nueva movilización de fuerzas federales en esta región de Tierra Caliente. Luego del ataque, grupos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano desplegaron operativos para localizar a los responsables de la emboscada.
Las corporaciones se desplegaron en distintos puntos de la región mientras continúan las labores de búsqueda de los civiles armados que participaron en la agresión. Cerca del lugar donde ocurrió la emboscada, fue localizado un vehículo completamente calcinado. De manera preliminar, se considera que la unidad pudo haber estado relacionada con los enfrentamientos registrados entre grupos criminales antagónicos que disputan el control de esta zona.
La muerte del agente Humberto Meza representa un nuevo ataque contra fuerzas federales en una región donde las autoridades mantienen operativos permanentes para contener la actividad de grupos armados. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por la emboscada.
Los operativos de la Guardia Nacional y del Ejército se llevaron a cabo en los límites de Michoacán y Jalisco, mientras se busca a los responsables del ataque que dejó a un agente muerto y a otro gravemente herido después de acudir al reporte de un supuesto enfrentamiento armado.