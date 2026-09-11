Agresión contra la Guardia Nacional en Michoacán y Jalisco deja un fallecido y otro grave

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Un grupo de civiles armados emboscó a agentes de la Guardia Nacional en los límites entre Michoacán y Jalisco, dejando un muerto y otro gravemente herido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 01:19 PM.
En México y editada el 11/09/2026 01:37 PM.