Cártel Jalisco Nueva Generación Operaba Hospital Clandestino en Tecalitlán

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Autoridades investigan un supuesto hospital operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecalitlán, donde atendían a integrantes heridos del crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 10:51 AM.
En México y editada el 11/09/2026 10:59 AM.