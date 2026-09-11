Claudia Sheinbaum condena amenazas del senador Luis Salazar contra periodista Enrique Acevedo

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La presidenta de México condenó las amenazas del senador Morena Luis Fernando Salazar hacia el periodista Enrique Acevedo y expresó su solidaridad con este último.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 12:09 PM.
En México y editada el 11/09/2026 12:17 PM.