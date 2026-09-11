Claudia Sheinbaum condena amenazas del senador Luis Salazar contra periodista Enrique Acevedo

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las amenazas del senador de Morena, Luis Fernando Salazar, contra el periodista Enrique Acevedo en una conferencia de prensa matutina. La mandataria expresó su solidaridad con el comunicador y afirmó que un desacuerdo con el trabajo de un periodista no justifica expresiones amenazantes. Sheinbaum recordó que, si bien mencionó el tema el día anterior, no hizo referencia a las palabras utilizadas por Salazar en su publicación en redes sociales.La presidenta señaló que la situación debe servir como un llamado a las personas servidoras públicas para no recurrir a expresiones de amenaza frente a cuestionamientos o publicaciones periodísticas. El caso se originó después de que Luis Fernando Salazar publicara un mensaje en su cuenta de X en respuesta a un reportaje presentado por Enrique Acevedo sobre la senadora con licencia y aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramírez. La organización Artículo 19 México y Centroamérica también difundió un posicionamiento en el que reprochó las amenazas y los discursos estigmatizantes contra Acevedo. El pronunciamiento recordó que el ejercicio de una función pública implica apertura al escrutinio y a la posibilidad de cuestionamientos, y citó criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de expresiones vinculadas con asuntos públicos. La organización agregó que existen mecanismos como el derecho de réplica para solicitar correcciones cuando una persona considere que se difundió información errónea o no verificada.