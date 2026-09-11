Claudia Sheinbaum critica presupuesto del INE para 2027 como "Exagerado"

...

La presidenta de México critica el aumento en el presupuesto solicitado por el INE para 2027 y pide explicaciones sobre cambios en los lineamientos electorales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 11:15 AM.
En México y editada el 11/09/2026 11:25 AM.