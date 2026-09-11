Claudia Sheinbaum critica presupuesto del INE para 2027 como "Exagerado"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como "exagerado" el presupuesto que solicita el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, superior a los 40 mil millones de pesos. Afirmó que si se toma en cuenta el incremento inflacionario, la cifra debería rondar los 37 mil millones de pesos.Sheinbaum también cuestionó al INE sobre su capacidad para llevar a cabo la revocación de mandato, señalando que esta no puede realizarse hasta un año después de las elecciones federales, es decir, en el 2028. La presidenta negó cualquier intromisión del Ejecutivo Federal en el proceso electoral y pidió al INE explicar los cambios en su color y lineamientos electorales.