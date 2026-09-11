Claudia Sheinbaum pide al director de Birmex que aclare sobre su herencia millonaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al director de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez, que aclarara sobre su herencia millonaria ante los cuestionamientos sobre su declaración patrimonial. Durante su mañanera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria mexicana aseguró que se puede hacer una investigación coordinada con la Secretaría Anticorrupción.
Recordó que el empresario se mudó desde muy joven a la Ciudad de México y con ese recurso compró un departamento y posteriormente adquirió otro. “Lo que me dice él, pero en todo caso tiene que aclararlo, es que no aparecen las declaraciones patrimoniales desde antes”, afirmó la jefa de Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum defiendió a Carlos Ulloa tras la difusión de que habría comprado dos departamentos por más de 20 millones de pesos entre 2020 y 2023. “Todo es legal... Todo está en su declaración (patrimonial)”, respondió al ser cuestionada.
Se sostuvo que algunos desplazamientos ocurrieron durante vacaciones o días de descanso y fueron pagados con recursos propios. La declaración patrimonial de Ulloa registró la compra de un departamento por 7 millones 450 mil pesos en febrero de 2020, y otro por 15 millones de pesos en diciembre de 2023.
La primera adquisición ocurrió cuando Carlos Ulloa era secretario particular de Claudia Sheinbaum, mientras que la segunda se concretó durante su gestión como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalino. El documento también incluye la adquisición de menaje de casa muebles y accesorios por un millón 500 mil pesos en marzo de 2018.
Medios señalaron que el valor de los inmuebles no correspondería con los ingresos que reportó Ulloa, quien heredó joyería de alto valor cercana al millón de pesos en 2019. Ante los cuestionamientos, Ulloa difundió una nota aclaratoria para “proporcionar elementos objetivos y comprobables” sobre su patrimonio.
Aseguró que ambos departamentos están incluidos en su declaración de situación patrimonial y que no existe ocultamiento. Atribuyó los recursos usados para las adquisiciones a ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares recibidas hace 20 años y ahorros acumulados durante una trayectoria de casi tres décadas en los sectores público y privado.