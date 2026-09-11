Claudia Sheinbaum pide al director de Birmex que aclare sobre su herencia millonaria

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La presidenta mexicana pidió aclaraciones al director de Birmex sobre sus declaraciones patrimoniales y su herencia millonaria. Se cuestionan las adquisiciones de departamentos en la Ciudad de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 12:42 PM.
En México y editada el 11/09/2026 12:46 PM.