Operación Águila Alta no da resultados del lado mexicano, pero se espera intercambio de información

...

La operación Águila Alta ha sido implementada en la frontera para detectar y neutralizar drones utilizados por criminales para facilitar el tráfico de drogas y personas. Sin embargo, según Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), no se han obtenido resultados del lado mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 11:00 AM.
En México y editada el 11/09/2026 11:07 AM.