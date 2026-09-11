Saltillo se convierte en el centro del tiro con arco internacional con la Final de la Copa del Mundo

La Plaza de Armas en Saltillo fue escenario de la ceremonia de apertura de la Final de la Copa del Mundo 2026, que reunió a representantes de 17 países y contará con transmisión internacional. La competencia se llevará a cabo durante este fin de semana y reunirá a 32 de los mejores arqueros del mundo en cuatro categorías.
La delegación mexicana estará compuesta por siete arqueros, incluyendo a Andrea Maya Becerra, campeona de la Final de la Copa del Mundo de 2025. Entre las figuras destacadas que competirán se encuentran el estadounidense Brady Ellison y cuatro arqueros originarios de Coahuila.
La competencia permitirá que Saltillo tenga exposición internacional y contará con cobertura en distintos mercados alrededor del mundo. La inauguración reunió a autoridades deportivas y gubernamentales, incluyendo al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.
Con la llegada de la Final de la Copa del Mundo, Saltillo se suma al historial de ciudades mexicanas que han recibido el cierre del máximo circuito internacional de tiro con arco.