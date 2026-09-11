Saltillo se convierte en el centro del tiro con arco internacional con la Final de la Copa del Mundo

...

La ciudad de Saltillo se ha convertido en el epicentro del deporte mundial este fin de semana con la inauguración de la Final de la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 12:56 PM.
En México y editada el 11/09/2026 01:03 PM.