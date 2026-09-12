CNTE Y simpatizantes De Claudia Sheinbaum se enfrentan en Oaxaca ante demanda histórica

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Oaxaca desencadenó una confrontación entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y simpatizantes de la mandataria en los alrededores del Auditorio de la Guelaguetza. Los maestros denunciaban la falta de acciones precisas a "demandas históricas". En videos que circulan en redes sociales, se puede ver a maestros de la Sección 22 entre jaloneos y empujones con los afines a la presidenta.
La CNTE señaló la falta de respuesta a la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, el tema pendiente de pensiones del magisterio y la relevancia de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Los maestros comentaron que tal como lo prometieron hace unos meses en el plantón del Zócalo de la Ciudad de México, "En cualquier parte del país a donde vaya Claudia Sheinbaum, la CNTE fijará posicionamiento. Ante la cerrazón del Estado, la movilización de las bases magisteriales".
La movilización se da un mes después de que la Sección 22 de la CNTE se reuniera con Claudia Sheinbaum, en ese encuentro el secretario de Educación Pública, Mario Delgado anunció recategorizaciones, horas adicionales y nuevas plazas magisteriales. El dirigente de la Sección 6 de Chiapas, Israel González Vázquez recordó que en junio la propia presidenta había prometido una consulta "escuela por escuela", compromiso que según él no se cumplió al aplicarse de forma digital.
La secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez advirtió a la salida del encuentro que de no cumplirse los acuerdos negociados el magisterio volvería a tomar las calles. Exigió también que el gobierno federal resuelva los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad para que la conexión eléctrica en las escuelas sea gratuita.
La confrontación se suma al conflicto entre la CNTE y el gobierno federal, que ha sido marcado por acusaciones de "simulación" en la consulta impulsada por Sheinbaum sobre la permanencia de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.