CNTE Y simpatizantes De Claudia Sheinbaum se enfrentan en Oaxaca ante demanda histórica

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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y simpatizantes de la presidenta se enfrentaron en Oaxaca ante demandas históricas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/09/2026 11:39 AM.
En México y editada el 12/09/2026 11:46 AM.