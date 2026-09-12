Descarta la presidenta que el retiro de visas sea motivo para impedir candidaturas en 2027

La decisión del gobierno estadounidense sobre el retiro de visas a transportistas mexicanos ha generado preocupación en el sector, pero la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que esta situación sea un motivo para impedir el registro de candidaturas en las elecciones de 2027. Durante su conferencia de prensa mañanera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Sheinbaum Pardo explicó que la decisión sobre visas corresponde exclusivamente al gobierno estadounidense y no tiene relación con el proceso electoral.
La mandataria destacó que si las autoridades del país vecino proporcionaran pruebas de actividades delictivas, se consideraría cancelar la candidatura. Sin embargo, enfatizó que la presencia o ausencia de visa no afecta la elección. "Si tiene visa o no tiene visa, no tiene nada que ver con la elección", expresó Sheinbaum Pardo.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, coincidió con la presidenta y explicó que las autoridades mexicanas trabajan en una metodología única para evaluar el posible riesgo de vínculos con organizaciones criminales. Señaló que se participa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras áreas.
Además, Sheinbaum Pardo reveló que el gobierno federal ya trabaja en la elaboración de un mapa de riesgos para el proceso electoral del año entrante. Se busca determinar los focos rojos del país y reforzar la participación de la Guardia Nacional.