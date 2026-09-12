Descarta la presidenta que el retiro de visas sea motivo para impedir candidaturas en 2027

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La presidenta descartó que el retiro de visas impida el registro de una candidatura; Morena es el partido más afectado por la medida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/09/2026 09:42 AM.
En México y editada el 12/09/2026 09:49 AM.