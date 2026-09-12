Madre Buscadora denuncia falta de investigación sobre desaparición de sus hijos en Chiapas

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Una madre buscadora acudió a la presidenta para denunciar la falta de investigación sobre la desaparición de sus dos hijos en Chiapas. La mujer aseguró que su hijo era militar y fue considerado desertor por Sedena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/09/2026 09:38 AM.
En México y editada el 12/09/2026 09:42 AM.