Madre Buscadora denuncia falta de investigación sobre desaparición de sus hijos en Chiapas

La búsqueda de Liliana Pérez Gutiérrez, madre buscadora, se ha convertido en un calvario desde febrero de 2024 cuando sus dos hijos desaparecieron en Chiapas. La mujer acudió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para denunciar la falta de investigación sobre su caso. "Presidenta, soy madre buscadora, mi hijo es militar, mi hijo se dio de alta en la Séptima Región Militar (Sedena), fue desaparecido aquí en Chiapas y no hay investigación", le dijo Liliana a Sheinbaum al salir del Cuartel General de la VII Región Militar de la Sedena.
La madre buscadora aseguró que su hijo, Luis Emmanuel, era miembro activo de la Sedena y se encontraba inscrito en la Séptima Región Militar cuando dejó de ser localizado. De acuerdo con el testimonio de Liliana, después de la desaparición de Emmanuel, la Secretaría de la Defensa Nacional los consideró desertor y emitió una orden de aprehensión contra él.
La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Chiapas lleva a cabo la investigación sobre la desaparición de sus dos hijos. Sin embargo, Liliana Pérez Gutiérrez afirmó que en dos años y seis meses no ha recibido ningún reporte que aclare lo sucedido ni cuenta con datos sobre el paradero de sus hijos.
Según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en 2024 se registraron mil 323 denuncias por desaparición de personas en Chiapas. Mientras que el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda contabiliza alrededor de dos mil 030 personas desaparecidas o no localizadas en el estado desde 1964.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a apoyar a Liliana Pérez Gutiérrez y le dio un folio para seguir su caso. La madre buscadora aseguró que la verdad es un calvario y que desde el momento en que te separan de tu hijo, te matan en vida.