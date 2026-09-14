Detención de documentalista mexicano en Colombia activa protocolo de asistencia

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Un procedimiento legal en territorio extranjero pone a prueba los mecanismos de protección diplomática. El caso expone la delgada línea entre la creación de contenido y las resoluciones judiciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 01:17 PM.
En México y editada el 14/09/2026 01:26 PM.