Detención de documentalista mexicano en Colombia activa protocolo de asistencia

El cruce de fronteras para ejercer la creación de contenido a menudo conlleva riesgos legales que trascienden la simple producción audiovisual. Una orden judicial puede transformar un viaje rutinario en un escenario de incertidumbre diplomática y revisión de límites.El director Samuel Adrián fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el trece de septiembre. La medida responde a una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali, derivada del presunto incumplimiento de una disposición que le exigía retirar material de circulación.La sanción, de naturaleza disciplinaria y no penal, incluye diez días de arresto y una multa aproximada de siete mil doscientos dólares. El conflicto se originó tras una acción de tutela interpuesta por un médico mencionado en su documental, quien alegó vulneración a su honor por el uso de grabaciones.Previendo la situación, el creador había anticipado su posible detención desde Panamá y solicitó de inmediato la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La dependencia mexicana confirmó que ya brinda asistencia consular y acompañamiento integral, asegurando que el connacional se encuentra en buen estado de salud.Juristas locales han aclarado que el procedimiento emana de un juez ordinario ante una querella civil, desestimando teorías sobre una instrucción directa del ejecutivo. El documentalista permanece a disposición de la autoridad mientras su equipo legal trabaja en la resolución del incidente.