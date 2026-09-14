Director General del Infonavit Responde a Señalamientos sobre Declaración Patrimonial

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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, respondió a los señalamientos sobre su declaración patrimonial en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:20 AM.
En México y editada el 14/09/2026 09:21 AM.