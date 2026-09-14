Director General del Infonavit Responde a Señalamientos sobre Declaración Patrimonial

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, tomó la palabra este lunes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum para responder directamente a los señalamientos sobre su declaración patrimonial, difundidos en días recientes por Reforma, El Universal y TV Azteca. Romero calificó las publicaciones como una “campaña de difamación” y aseguró que su sueldo se ajusta al tabulador federal, sin superar el de la Presidenta de la República.
De acuerdo con reportes de Reforma y El Universal, la declaración patrimonial del funcionario —clasificada previamente como confidencial— reveló un ingreso bruto anual de 2 millones 261 mil 994 pesos durante 2025, cifra que en algunas cobertoras se comparó con la de la mandataria para sugerir que el director percibía un salario mayor al de ella. Romero respondió que la comparación es incorrecta y que su ingreso es, de hecho, menor al de Sheinbaum.
Según su propia aclaración, retomada por Infobae, el ingreso bruto anual de la presidenta fue de 2 millones 302 mil 152 pesos frente a los 2 millones 261 mil 994 pesos del director del Infonavit, ambos montos previos al pago de impuestos. Uno de los puntos más señalados fue la posesión de terrenos en Tabasco. Romero explicó que dos de esos predios fueron adquiridos en 1984 y 1992, respectivamente, es decir, entre 34 y 42 años atrás, mucho antes de ocupar cargos públicos relevantes.
Según Infobae, el funcionario detalló que: Romero también abordó el caso de una casa en Tlalpan, que —de acuerdo con Infobae— fue adquirida en 2001 mediante un crédito de Banamex, no con un pago de contado, contrario a como se habría presentado en algunas cobertoras. Sobre dos departamentos de 74 metros cuadrados comprados el mismo día de 2018, el funcionario indicó que se trató de una preventa, cuando el edificio apenas estaba en cimientos, lo que —según explicó— permitió precios más bajos que se terminaron de pagar dos años después mediante créditos hipotecarios con Bancomer.
En el tramo más enfático de su intervención, Romero negó puntualmente los señalamientos sobre bienes de lujo no declarados: “No tengo auto (...) nunca, jamás en mi vida he comprado joyas. Yo no provengo de una familia con esas costumbres ni con ese nivel socioeconómico.” El funcionario sostuvo que su declaración patrimonial es histórica —es decir, la ha presentado durante años— y que su patrimonio prácticamente no ha crecido con el tiempo.
No obstante, medios como Reforma señalaron un punto adicional: la declaración patrimonial de Romero habría sido presentada fuera de los plazos legales que marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De acuerdo con esa cobertura, el Comité de Transparencia del Infonavit determinó el 13 de julio clasificar como confidencial la declaración patrimonial del director, y posteriormente Romero habría presentado otra declaración con fecha del 7 de septiembre, dada a conocer tras el llamado que le hizo la presidenta Sheinbaum a transparentar la información.
La Presidenta cedió el uso de la palabra a Romero para que ofreciera su versión, en el marco de una defensa más amplia que hizo sobre su gobierno frente a lo que calificó como medios que operan como “propaganda de la derecha”. El caso se mantiene como uno de los temas de mayor seguimiento mediático en los últimos días, en un contexto donde la transparencia de las declaraciones patrimoniales de funcionarios de alto nivel ha vuelto a colocarse en el centro del debate público.