Gobierno federal activa protocolo internacional tras feminicidio de estudiante española en Morelos

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La coordinación entre instituciones nacionales y extranjeras busca respuestas ante un crimen que conmociona a la comunidad académica. La presión por una resolución transparente crece con cada hora que pasa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 10:45 AM.
En México y editada el 14/09/2026 10:49 AM.