Gobierno federal activa protocolo internacional tras feminicidio de estudiante española en Morelos

Los pasillos de las instituciones gubernamentales se activan con una urgencia inusual cuando un suceso trasciende las fronteras locales. La coordinación entre diferentes niveles de autoridad se vuelve el único mecanismo para contener la incertidumbre que rodea a un hecho trágico.La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación directa con el Consulado de España tras el homicidio de una joven de veintiún años en Morelos. El Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se sumaron a las labores de la Fiscalía local para agilizar las indagatorias.La víctima, identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, cursaba una estancia de intercambio académico proveniente de la Universidad de Granada. Su vida fue arrebatada con heridas de arma blanca en el interior de la Casa de la Cultura de Cuautla, tras asistir a un evento académico y cultural en el oriente de la entidad.Ante la gravedad de los hechos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos exigió una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género. La institución académica enfatizó que el caso debe seguir los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres para garantizar justicia.