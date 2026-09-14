Polvo del Sahara afectará visibilidad y causará molestias respiratorias en Yucatán

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El fenómeno atmosférico llega este domingo 13 de septiembre y permanecerá hasta el martes 15, con concentraciones leves a moderadas que pueden reducir la visibilidad y causar molestias respiratorias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 08:45 AM.
En México y editada el 14/09/2026 08:49 AM.