Presencia de Joaquín López Dóriga como invitado especial enciende el debate digital

El protocolo de los actos cívicos suele reservar espacios estrictamente delimitados para figuras del poder y la prensa. Sin embargo, una ubicación inesperada en las primeras filas transforma la cobertura rutinaria en el centro de una controversia digital.El periodista Joaquín López-Dóriga asistió como invitado especial a la ceremonia por el 179 aniversario de los Niños Héroes, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presencia en el área oficial generó inmediatos cuestionamientos en plataformas digitales debido a su historial de posturas críticas hacia el gobierno federal.Cuentas de análisis político difundieron fotografías del comunicador acompañado por militares, cuestionando la instancia que gestionó su invitación. La Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido ninguna confirmación oficial sobre el origen de este acceso privilegiado al evento realizado en el Bosque de Chapultepec.Desde su portal digital, el comunicador destacó el discurso del general Ricardo Trevilla Trejo sobre la defensa de la soberanía nacional. La cobertura oficial incluyó el pase de Lista de Honor, la colocación de una ofrenda floral y la entrega de espadines a seis cadetes.La ceremonia concluyó con el refrendo del compromiso de la juventud militar frente al Altar a la Patria. Hasta el momento, ninguna autoridad ha detallado públicamente quién autorizó la presencia del periodista entre los invitados especiales del acto cívico.