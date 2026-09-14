Presencia de Joaquín López Dóriga como invitado especial enciende el debate digital

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Una ubicación privilegiada en un acto cívico contrasta con las posturas públicas de un veterano comunicador. Las interrogantes sobre su acceso reavivan la tensión entre el periodismo y el poder.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:04 AM.
En México y editada el 14/09/2026 09:08 AM.