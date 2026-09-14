Sheinbaum revela cifras que contradicen sondeo viral sobre intervención extranjera

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Una encuesta viral en redes sociales enciende el debate sobre la soberanía y la seguridad nacional. La respuesta oficial busca desarticular narrativas que pretenden normalizar la injerencia externa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:49 AM.
En México y editada el 14/09/2026 09:55 AM.