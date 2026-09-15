Claudia Sheinbaum encabeza el Grito de Independencia 2026 con homenaje a nuevas heroínas y macro ope

El corazón de la Ciudad de México late al ritmo de las campanas del Palacio Nacional. Este martes 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó por segunda ocasión la ceremonia del Grito de Independencia, conmemorando el 216 aniversario del inicio de la lucha libertaria con un giro significativo: la promesa de incluir en la arenga a "nuevos héroes y heroínas" que históricamente han sido omitidos del relato oficial.La verbena popular en la Plaza de la Constitución arrancó desde las 19:00 horas con actividades culturales, dando paso a partir de las 21:00 horas a un bloque de conciertos que incluyó al Mariachi de la Marina y la Guardia Nacional, a José Alfredo Jiménez "Nieto" y a los ganadores del concurso México Canta. A las 23:00 horas, el protocolo cívico tomó el escenario con el tradicional toque de campana, la arenga, el Himno Nacional y el espectáculo pirotécnico, para finalmente cerrar la noche con un concierto gratuito de la agrupación Intocable.Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un macro operativo con tres cinturones de seguridad, 3,500 elementos policiales y 91 unidades. Las restricciones vehiculares se aplicaron en ejes estratégicos como el Eje Central Lázaro Cárdenas, Isabel La Católica y Tacuba, priorizando el flujo peatonal. Además, el Metro extendió su servicio hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 16 en las líneas 1, 2 y 3 para facilitar el retorno de la ciudadanía.La celebración continúa este miércoles 16 de septiembre con el tradicional Desfile Cívico-Militar a las 10:00 horas. El contingente, integrado por 3,400 efectivos y 125 unidades, recorrerá 5 de Mayo, Eje Central, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, para concluir en Campo Marte. Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores utilizar rutas alternas como el Anillo Periférico o Eje 3 Oriente para evitar las afectaciones viales durante el desfile.