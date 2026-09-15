Claudia Sheinbaum encabeza el Grito de Independencia 2026 con homenaje a nuevas heroínas y macro ope

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La presidenta Claudia Sheinbaum dirige por segunda vez la ceremonia del Grito en el Zócalo, anunciando el reconocimiento a nuevas heroínas en la arenga tradicional. Un extenso programa cultural y un robusto despliegue de seguridad marcan la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 12:33 PM.
En México y editada el 15/09/2026 12:40 PM.