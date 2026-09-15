Familia de Claudia Tacoronte cuestiona falta de contacto en caso de feminicidio en Morelos

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La hermana de la estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos, cuestiona el manejo institucional del caso y afirma que ni ella ni sus padres han recibido contacto directo con autoridades.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 08:49 AM.
En México y editada el 15/09/2026 08:52 AM.