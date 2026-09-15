Familia de Claudia Tacoronte cuestiona falta de contacto en caso de feminicidio en Morelos

La hermana de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos, cuestionó el manejo institucional del caso y afirmó que ni ella ni sus padres han recibido contacto directo con autoridades para conocer lo ocurrido o recibir acompañamiento. Aclaró que sí han recibido llamadas relacionadas con asuntos legales y trámites derivados del feminicidio, pero negó que hayan sido contactados para explicarles directamente las circunstancias del crimen.
La declaración contrasta con los comunicados de autoridades mexicanas e instituciones educativas, que han informado sobre coordinación con el Consulado de España y la disposición de brindar apoyo a los familiares de la estudiante. Claudia Tacoronte Aguilera era originaria de Canarias, España, y estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada.
La hermana de Claudia sostuvo que sus padres ya estaban preocupados por la seguridad de la joven desde antes del ataque, pero que ella había decidido participar en el intercambio para conocer nuevos lugares y vivir la experiencia académica. La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.
Entre los datos conocidos sobre el caso están: Mientras la familia cuestiona públicamente la falta de contacto directo, el Gobierno de Morelos ha informado que mantiene coordinación con autoridades españolas. La gobernadora Margarita González Saravia señaló que sostuvo una reunión con el cónsul general de España en México para abordar el caso de Claudia.
La mandataria aseguró que existen avances en la investigación y que su administración trabaja junto con la Fiscalía de Morelos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México. González Saravia también informó que el gobierno estatal comenzó a dar seguimiento al caso desde que tuvo conocimiento de los hechos y que se estableció comunicación con el Consulado de España.
Sin embargo, la hermana de Claudia sostuvo que esa coordinación institucional no se ha traducido en contacto directo con ella o con sus padres para explicarles lo ocurrido o brindarles el acompañamiento que, según las autoridades, se encuentra disponible. La Universidad de Granada confirmó que Claudia era estudiante de esa institución y expresó su condena por el asesinato.
También informó que puso sus recursos a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas. Este lunes se realizó un minuto de silencio en memoria de la estudiante en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde cursaba sus estudios.
La UAEM también expresó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de Claudia. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió igualmente que las autoridades mexicanas investiguen y esclarezcan el caso.
La hermana de Claudia, sin embargo, pidió que las acciones no se limiten a homenajes o mensajes públicos. En su mensaje cuestionó que se realicen minutos de silencio o se enciendan velas mientras, según afirmó, no se ha localizado al responsable.
"Yo espero que de verdad investiguen bien el caso, que, por favor, encuentren a ese tío", manifestó. La joven también rechazó los comentarios realizados en redes sociales que responsabilizaban o culpaban a Claudia por su apariencia.