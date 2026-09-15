Oposición exige piso parejo y cero intervención criminal en arranque electoral

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Las demandas de equidad y seguridad marcan el inicio de una jornada comicial decisiva. El escenario político exige garantías absolutas ante los riesgos latentes en el territorio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 08:17 AM.
En México y editada el 15/09/2026 08:19 AM.