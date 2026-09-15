Senado autoriza ingreso de 139 militares estadounidenses para ejercicio de adiestramiento en Chihuah

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Una autorización senatorial permite el despliegue temporal de tropas extranjeras en territorio nacional bajo estrictos protocolos de no subordinación. El ejercicio busca fortalecer capacidades operativas en un año marcado por la complejidad diplomática.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/09/2026 08:39 AM.
En México y editada el 15/09/2026 08:49 AM.