Abren investigación por crueldad animal tras verter agua hirviendo sobre dos perros en Tanhuato, Mic

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Un ataque captado en video desata indignación nacional y activa un operativo de búsqueda. Las autoridades investigan el caso mientras uno de los perros afectados recibía tratamiento contra el cáncer al momento de la agresión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 10:29 AM.
En México y editada el 17/09/2026 10:37 AM.