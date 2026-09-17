Abren investigación por crueldad animal tras verter agua hirviendo sobre dos perros en Tanhuato, Mic

La indiferencia ante el sufrimiento de los más vulnerables suele esconderse en la cotidianidad, hasta que un acto de crueldad extrema rompe el silencio y exige justicia. Lo que ocurre en las calles de cualquier municipio no es un hecho aislado, sino un reflejo de la sociedad que permitimos construir.Un hombre agredió con agua hirviendo a dos perros en situación de calle el 16 de septiembre de 2026 en Tanhuato, Michoacán. El ataque, registrado por una cámara de seguridad en la calle Melchor Ocampo, colonia San Ramón, muestra al agresor saliendo de un establecimiento comercial con un recipiente de líquido humeante y vertiéndolo directamente sobre las cabezas de los dos caninos, que descansaban en la banqueta sin representar amenaza alguna.El video de 22 segundos circuló rápidamente en redes sociales, desatando una ola de indignación que obligó a las autoridades a actuar. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán abrió de inmediato una carpeta de investigación por el delito de crueldad animal y desplegó un operativo de la Policía de Investigación en la zona. Los agentes lograron localizar al perro de pelaje blanco, quien fue asegurado y trasladado a un albergue para recibir atención médica. Sin embargo, el perro de pelaje negro permanece desaparecido al cierre de la investigación preliminar.La gravedad del caso se agrava por un detalle revelado por la asociación animalista Huellitas Tanhuato: uno de los dos perros agredidos se encontraba en tratamiento oncológico al momento del ataque, lo que compromete severamente su sistema inmunológico ya debilitado por la enfermedad. La organización no precisó cuál de los dos ejemplares recibía el tratamiento contra el cáncer, pero exigió a la FGE que proceda conforme a la ley sin demora.Aunque usuarios en redes sociales han identificado al presunto agresor como Rubén Amezola, propietario de la Lonchería Giovanna, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. El Ayuntamiento de Tanhuato expresó su rechazo al maltrato animal y aseguró que dará seguimiento a la investigación.La legislación de Michoacán establece penas de entre tres y ocho años de prisión, además de multas de entre 11 mil y 58 mil pesos y la obligación de cubrir los gastos veterinarios, para quien inflija daño físico a un animal. La FGE no ha fijado un plazo para concluir la investigación ni ha revelado líneas específicas de identificación más allá de las imágenes del circuito cerrado de televisión.Este caso se suma a una serie de episodios de maltrato animal registrados en el interior de Michoacán en los últimos meses, evidenciando la necesidad de una mayor conciencia social y aplicación estricta de las leyes de protección animal. La rápida difusión del video en redes sociales demostró que la vigilancia ciudadana puede ser un catalizador poderoso para la justicia, acelerando una intervención que en circunstancias ordinarias podría haber sido más lenta.