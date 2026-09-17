Confirman presencia de "ameba comecerebros" en lago de Plaza La Isla tras fallecimiento en Yucatán

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Autoridades sanitarias confirmaron la presencia de este microorganismo en un cuerpo de agua artificial de Mérida, tras el deceso de un hombre de 34 años. El recinto permanece cerrado mientras se investiga el cumplimiento de las normas de mantenimiento y se descarta cualquier riesgo para la red de agua potable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 09:17 AM.
En México y editada el 17/09/2026 09:26 AM.