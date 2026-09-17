Estudiante de CETMAR en Oaxaca denuncia baños en mal estado y alerta de posible expulsión; MC acude

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Un alumno exhibió en redes sociales las deplorables condiciones sanitarias de su plantel, desatando protestas por una supuesta amenaza de expulsión. La intervención política y la respuesta institucional ponen sobre la mesa el derecho a la denuncia y la obligación de garantizar espacios dignos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 11:00 AM.
En México y editada el 17/09/2026 11:07 AM.