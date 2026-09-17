Pescadores deportivos hallan torpedo militar frente a las costas de Ensenada y lo entregan a la Sema

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Una tripulación de pesca deportiva localiza un artefacto cilíndrico a la deriva en el Pacífico y alerta de inmediato a las autoridades navales. El hallazgo levanta interrogantes sobre la seguridad en las rutas marítimas de la región mientras la Semar investiga el origen del objeto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 08:21 AM.
En México y editada el 17/09/2026 08:48 AM.