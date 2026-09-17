Semar confirma que torpedo hallado en Ensenada es un proyectil de prácticas sin carga explosiva

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el artefacto localizado flotando a 42.7 kilómetros al suroeste de Ensenada, Baja California, es un proyectil de prácticas diseñado para ejercicios de guerra antisubmarina. La institución aclaró que el objeto no cuenta con ningún tipo de carga peligrosa ni explosiva, por lo que no representa una amenaza para la navegación o la población marítima de la región.El hallazgo fue realizado por la tripulación de la embarcación de pesca deportiva "God First", quienes inicialmente confundieron el objeto cilíndrico con un banco de sargazo. Al acercarse, los pescadores notaron que el artefacto se encontraba en buen estado, sin señales evidentes de daño por corrosión, y lograron identificar lo que parecía ser un periscopio y sensores en la punta, lo que despertó sus sospechas y los llevó a alertar de inmediato a las autoridades.Tras establecer comunicación por radio y proporcionar las coordenadas exactas, personal naval arribó al lugar a bordo de una patrulla interceptora clase Defender con matrícula BR-04. Los pescadores facilitaron el traslado del objeto, el cual fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Sala de Mando y Control de la Semar para determinar su destino final. Fuentes de seguridad consultadas indicaron que el proyectil podría ser de origen estadounidense, por lo que las indagatorias continúan para precisar su procedencia exacta.Las autoridades enfatizan la importancia de reportar de inmediato cualquier artefacto de este tipo que sea localizado en el mar. Aunque parezca inofensivo, viejo o dañado, debe tratarse como potencialmente peligroso debido al riesgo de explosión si conserva componentes inestables, así como al peligro de colisión o enredo para embarcaciones, buzos y bañistas. La intervención exclusiva de la Marina es el protocolo obligatorio para garantizar la seguridad en las aguas del Pacífico mexicano.