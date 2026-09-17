Semar confirma que torpedo hallado en Ensenada es un proyectil de prácticas sin carga explosiva

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La Secretaría de Marina determinó que el artefacto recuperado frente a las costas de Baja California es un proyectil de entrenamiento antisubmarino sin riesgo explosivo. El hallazgo, realizado por pescadores deportivos, derivó en un operativo de rescate y nuevas advertencias sobre los protocolos de seguridad en la navegación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 10:43 AM.
En México y editada el 17/09/2026 10:48 AM.