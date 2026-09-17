Sheinbaum defiende el uso de ropa reciclada para apoyar a artesanos mexicanos y reducir gastos

...

La presidenta de México explicó que reutiliza y adapta sus prendas para valorar el trabajo textil artesanal y evitar gastos excesivos en vestuario de grandes firmas. Una decisión que combina responsabilidad fiscal con la promoción de las tradiciones locales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 10:37 AM.
En México y editada el 17/09/2026 10:43 AM.