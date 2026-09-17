Sheinbaum defiende el uso de ropa reciclada para apoyar a artesanos mexicanos y reducir gastos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema de su vestuario durante la conferencia "La Mañanera del Pueblo" del 17 de septiembre, defendiendo el uso de prendas recicladas como una práctica que valora el trabajo de las artesanas y artesanos mexicanos, a la vez que evita gastos elevados en ropa nueva para cada aparición pública.La mandataria detalló que buena parte de su guardarropa tiene un origen artesanal y una historia vinculada a tradiciones de larga trayectoria. "Yo reciclo mi ropa", afirmó, explicando que reutiliza pantalones y otras prendas, las cuales son modificadas por costureras y costureros locales en lugar de adquirir artículos de grandes firmas de moda. Aclaró que estos servicios de arreglo son debidamente remunerados y coordinados con la ayuda de su equipo de trabajo.Además de las prendas ajustadas, Sheinbaum mencionó que algunas piezas son regalos que reciben transformaciones para tener un segundo uso. Para la presidenta, esta práctica no es solo una decisión de consumo responsable, sino un respaldo directo a la producción textil artesanal del país. "No hay nada más hermoso que esto", expresó, destacando que el valor de estas creaciones excede la mera apariencia y representa un compromiso firme con la identidad y el saber hacer de México.