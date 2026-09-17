Sheinbaum explica omisión de Allende en el Grito y destaca el legado de Guadalupe Victoria

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La presidenta justificó el cambio en la arenga tradicional del Zócalo para resaltar al primer mandatario del país, mientras académicos desmitifican las frases atribuidas al llamado original de 1810.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/09/2026 10:56 AM.
En México y editada el 17/09/2026 11:00 AM.