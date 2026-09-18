Agreden a militares en operativo en Guerrero: un teniente coronel resulta herido por machetazo

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Un operativo interinstitucional en la región Centro de Guerrero derivó en violentos enfrentamientos con pobladores que bloquearon y agredieron a elementos castrenses. El incidente, que dejó un teniente coronel herido y patrullas incendiadas, estaría vinculado a acciones contra policías municipales presuntamente coludidas con el crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 11:30 AM.
En México y editada el 18/09/2026 10:50 AM.