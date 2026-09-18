Arturo Ávila declina aspiración a la alcaldía de Cuauhtémoc y respalda a Citlalli Hernández para 202

La carrera por la alcaldía de Cuauhtémoc de cara a las elecciones de 2027 registra un movimiento estratégico clave. El diputado federal de Morena, Arturo Ávila, anunció oficialmente su declinación para contender por la demarcación, manifestando su total respaldo a Citlalli Hernández, actual presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.En entrevista con medios, el legislador explicó que su decisión responde a la necesidad imperiosa de construir unidad interna para recuperar un territorio que actualmente gobierna la oposición, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Ávila, quien en meses anteriores había mostrado interés en la candidatura y protagonizó cruces políticos con la edil (como el debate por el resguardo de las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara retiradas en 2025), ahora enfocará sus esfuerzos en buscar la reelección como diputado y como vocero del grupo parlamentario de Morena.El morenista planteó que Hernández podría encabezar los trabajos de la Coordinación para la Defensa de la Soberanía en Cuauhtémoc, destacando su experiencia y peso político como referentes clave para la estrategia electoral. Aunque Ávila aseguró haber conversado con diversos integrantes del partido sobre esta posibilidad, aclaró que la decisión final corresponde a la propia Hernández y a los procedimientos internos que el instituto político establezca.Este ajuste en el tablero político de la Ciudad de México ocurre en un contexto de negociaciones delicadas entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de cara a 2027. Recientemente, el PT ha cuestionado algunos procedimientos de designación de coordinadores estatales en entidades como Zacatecas, Baja California y Guerrero, lo que exige a Morena manejar con cuidado el consenso interno. La declinación de Ávila busca, precisamente, allanar el camino para una candidatura de unidad que consolide la alianza y recupere la demarcación.