Arturo Ávila declina aspiración a la alcaldía de Cuauhtémoc y respalda a Citlalli Hernández para 202

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El diputado federal de Morena anunció que no buscará la candidatura a la alcaldía de Cuauhtémoc, apostando por la unidad interna y respaldando a la dirigente de la Comisión Nacional de Elecciones. La decisión se enmarca en los ajustes estratégicos del partido y sus negociaciones con aliados rumbo a los comicios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 09:42 AM.
En México y editada el 18/09/2026 09:48 AM.