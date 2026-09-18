Aseguran más de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato; Sheinbaum descarta vínculo con c

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La Federación realiza el mayor decomiso de hidrocarburos en la historia reciente del país, con más de 59 millones de litros asegurados en tres municipios guanajuatenses. La presidenta aclaró que este operativo es independiente del caso del exgobernador Ernesto Ruffo, mientras la FGR promete detenciones inminentes tras desarticular la red.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 10:10 AM.
En México y editada el 18/09/2026 10:14 AM.