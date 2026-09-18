Aseguran más de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato; Sheinbaum descarta vínculo con c

El combate al huachicol en México registra un golpe histórico. La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y autoridades estatales, aseguró más de 59 millones de litros de hidrocarburos en tres municipios de Guanajuato, consolidando el mayor decomiso de este tipo en la historia reciente del país.Durante su conferencia de prensa matutina desde Irapuato, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que este megaoperativo no tiene relación con el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Ruffo, detenido en julio pasado por delincuencia organizada y contrabando de combustible, está vinculado a un aseguramiento distinto de 15 millones de litros en Coahuila a través de la empresa Ingemar, pero no a la red desmantelada esta semana en el Bajío.El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue enfático al señalar que las detenciones son inminentes. Explicó que, como ha sucedido en otros aseguramientos de gran magnitud, las aprehensiones se concretan después de rastrear la inteligencia derivada del hallazgo. "En este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos y lo vamos a reportar", aseguró, añadiendo que el predio intervenido se encontraba deshabitado durante el cateo y que la FGR dará a conocer la identidad del grupo delictivo que lo operaba.El origen de esta investigación se remonta al 3 de julio de 2026, cuando fue detenido un chofer de pipa en una gasolinera de San Luis de la Paz, quien no pudo acreditar la trazabilidad de 33 mil litros de diésel. Esa detención activó técnicas de investigación que permitieron escalar el caso y rastrear una vasta red de distribución.El operativo culminó con tres cateos: el primero en la gasolinera de San Luis de la Paz; el segundo en un inmueble de despacho de Gas LP en Dolores Hidalgo; y el tercero, de mayor magnitud, en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide. En este último sitio se concentró la totalidad del volumen reportado: 59 millones 036 mil 870.527 litros (equivalentes a 371 mil barriles de Pemex), almacenados en diez diques cilíndricos de gran capacidad, junto con siete unidades de transporte y documentación contable.Este aseguramiento sin precedentes marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad energética del gobierno federal, demostrando la capacidad de las autoridades para desarticular redes de almacenamiento a gran escala y prometiendo que la cadena de responsabilidad será castigada con todo el peso de la ley.