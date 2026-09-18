Capturan a presunto responsable del feminicidio de estudiante española en Cuautla; entregarán el cue

La búsqueda de justicia para Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, Morelos, dio un paso crucial con la captura de su presunto agresor. La Fiscalía General del Estado confirmó que el cuerpo de la joven será entregado este viernes a sus familiares, quienes ya se encuentran en la entidad para realizar las diligencias correspondientes tras el trágico suceso.El crimen ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre, después de que la joven, originaria de Canarias y estudiante de intercambio de la Universidad de Granada en la UAEM, asistiera a la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en la Casa de la Cultura de Cuautla. Según la investigación, al salir del recinto, el agresor intentó arrebatarle el celular. Cuando ella pidió ayuda y corrió de regreso al inmueble, el atacante la alcanzó y la hirió de muerte con un arma blanca en el abdomen.La detención de Francisco Javier N., alias “El Trompas”, se concretó el jueves 17 de septiembre en el centro de Cuautla, tras un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y las corporaciones estatales. El sospechoso, quien contaba con antecedentes penales por robo a casa habitación, se había rapado la cabeza tras el ataque en un intento por modificar su apariencia y evadir a las autoridades.El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, descartó un móvil de carácter sexual, pero precisó que las lesiones infligidas permiten clasificar el hecho como feminicidio conforme al Código Penal estatal. Se realizarán cateos adicionales para localizar el arma homicida y el celular sustraído, elementos clave para la etapa de investigación complementaria.El detenido será puesto a disposición del juez que libró la orden de aprehensión, y la Fiscalía solicitará la pena máxima prevista en la entidad: 70 años de prisión. La gobernadora Margarita González Saravia, en comunicación con el consulado español en México, ha exigido al Poder Judicial la aplicación de las sanciones más altas, comprometiéndose a dar seguimiento al caso hasta su total resolución.