Capturan a presunto responsable del feminicidio de estudiante española en Cuautla; entregarán el cue

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A seis días del crimen, las autoridades de Morelos confirmaron la detención del presunto agresor de la joven española. Mientras su familia viaja para recibir el cuerpo, la Fiscalía busca la pena máxima de 70 años de prisión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 09:04 AM.
En México y editada el 18/09/2026 09:09 AM.