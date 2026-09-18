Claudia Sheinbaum y Donald Trump fortalecen la relación bilateral en nueva llamada telefónica

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La presidenta de México destacó los avances en materia comercial y de seguridad tras 13 conversaciones telefónicas con el mandatario estadounidense. El diálogo directo ha sido clave para mitigar aranceles y defender la soberanía del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 09:55 AM.
En México y editada el 18/09/2026 10:00 AM.