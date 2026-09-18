Claudia Sheinbaum y Donald Trump fortalecen la relación bilateral en nueva llamada telefónica

La diplomacia directa sigue siendo el eje central para navegar la compleja relación entre México y Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo, Donald Trump, con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales. La mandataria calificó la conversación como "muy buena" y detalló que en la misma también participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el subsecretario para Asuntos de América del Norte, Roberto Velasco.Este canal de comunicación ha sido fundamental desde el inicio de la administración de Sheinbaum en octubre de 2024. Hasta la fecha, ambos líderes han sostenido al menos 13 llamadas que suman más de 263 minutos de diálogo. Gracias a estas gestiones, México ha logrado resultados tangibles: frenar o reducir aranceles a diversos productos mexicanos, establecer entendimientos clave en materia de seguridad para combatir el tráfico de drogas y armas, y defender la soberanía nacional al rechazar categóricamente cualquier incursión de fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano.La última conversación de alto nivel entre ambos mandatarios se registró el pasado 15 de mayo, donde se abordó la coordinación en seguridad y comercio, acordando mantener este canal de diálogo abierto. En un contexto global y regional lleno de desafíos, esta estrategia de comunicación directa se consolida como una herramienta indispensable para proteger los intereses de México y garantizar una relación funcional con la Casa Blanca.