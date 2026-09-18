Confirman primer caso humano de gusano barrenador en Durango ante el avance de la plaga en el país

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Las autoridades sanitarias reportan el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en la entidad, en un paciente con una úlcera varicosa. El suceso se enmarca en un brote nacional que afecta tanto a la población como al ganado, activando protocolos de vigilancia y liberación de moscas estériles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 08:58 AM.
En México y editada el 18/09/2026 09:04 AM.