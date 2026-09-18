Contrastes en Zacatecas: Monreal destaca avances de seguridad ante California, mientras EU califica

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El gobernador David Monreal Ávila presentó ante legisladores de California los avances de su estrategia de pacificación en la entidad. Sin embargo, en un mensaje paralelo, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, calificó el reciente atentado con explosivos en Ojocaliente como un acto de "organizaciones terroristas", evidenciando la compleja realidad de seguridad en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 12:40 PM.
En México y editada el 18/09/2026 11:34 AM.