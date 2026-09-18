Desclasifican declaraciones patrimoniales de 78 funcionarios de la Semar, incluido el exsecretario

En un giro significativo hacia la apertura informativa, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó este viernes las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de 78 funcionarios vinculados a la Secretaría de Marina (Semar). Entre los nombres que ahora son de dominio público figura el del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien se desempeñó como titular de la dependencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.La decisión de hacer pública esta información ocurre apenas dos días después de que el diario El Universal revelara que dichas declaraciones habían sido reservadas hasta el 1 de enero de 2030. En su momento, la institución justificó esta medida bajo el controvertido argumento de que su divulgación podía comprometer la seguridad nacional, lo que generó críticas sobre la opacidad en el manejo de los bienes de altos mandos navales.Ante la presión mediática y social, la Unidad de Transparencia de la Marina rectificó el rumbo y formalizó la solicitud de desclasificación el pasado 16 de septiembre ante la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro. El Comité de Transparencia de la Semar aprobó de inmediato el levantamiento de la reserva, permitiendo que los documentos fueran subidos a la plataforma Declaranet, el sistema oficial donde los servidores públicos federales registran sus bienes e intereses.De los 78 expedientes liberados, 69 corresponden a militares en activo y nueve a exfuncionarios de la institución. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que la publicidad de esta información es un paso fundamental para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público, enviando un mensaje claro de que el escudo de la "seguridad nacional" no debe utilizarse para ocultar el patrimonio de los servidores públicos.Con esta medida, la ciudadanía y los órganos de control cuentan ahora con las herramientas necesarias para consultar y, en su caso, auditar la evolución patrimonial de los principales actores de la institución naval, cerrando un capítulo de opacidad que había generado desconfianza en torno a la gestión de sus recursos.