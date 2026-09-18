Desclasifican declaraciones patrimoniales de 78 funcionarios de la Semar, incluido el exsecretario

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Tras revelarse que la información estaba reservada hasta 2030 por "seguridad nacional", la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo públicas las declaraciones de 69 militares en activo y nueve exfuncionarios navales. La medida busca fortalecer la rendición de cuentas en la institución.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 11:34 AM.
En México y editada el 18/09/2026 01:05 PM.