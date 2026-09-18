Detienen en flagrancia a hombre por agredir con ácido a su pareja e hija en Oaxaca

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Un hombre fue arrestado en Santa Cruz Xoxocotlán tras agredir con una sustancia corrosiva a su pareja y a su hija de 16 años. El agresor, con un historial documentado de violencia de cinco años, fue enviado al penal de Tanivet bajo prisión preventiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 09:33 AM.
En México y editada el 18/09/2026 09:40 AM.