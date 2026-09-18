Sheinbaum descarta que el almirante Ojeda Durán se oculte o niegue a declarar en el caso de huachico

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las especulaciones que rodean al almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, descartando de manera categórica que el exsecretario de Marina se encuentre oculto o se haya negado a declarar en la investigación por huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza una solicitud de la defensa para que Ojeda comparezca como testigo, subrayando que no existe ninguna carpeta de investigación en su contra.Los rumores surgieron después de que, en una audiencia del 28 de agosto, la FGR informara a la jueza de control que no había logrado localizar al exfuncionario, a petición de la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna. Sheinbaum precisó que Ojeda, como todo exfuncionario de su rango, recibe la pensión de jubilación correspondiente y no mantiene ningún vínculo laboral vigente con el gobierno federal. “Ni está escondido ni se ha negado a declarar, sino sencillamente sigue el procedimiento”, sentenció la presidenta, dejando en manos del Poder Judicial la determinación de su comparecencia.El origen de este complejo expediente se remonta a 2024, cuando el aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, destapó una red de contrabando que operaba en cinco estados. Los presuntos líderes de esta estructura son Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como "Los Primos", quienes alcanzaron altos rangos en la Armada durante el sexenio anterior y son hermanos de la esposa de Ojeda. Irónicamente, fue el propio Ojeda quien alertó en 2024 a las autoridades sobre posibles irregularidades dentro de la institución naval, detonando las pesquisas que derivaron en el desmantelamiento de la red.Sin embargo, el caso tiene aristas sombrías. La investigación ha estado marcada por la violencia, incluyendo el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien había entregado a Ojeda un reporte escrito sobre las irregularidades de los Farías, así como otros homicidios vinculados a la organización. Hasta el momento, la FGR mantiene a 16 detenidos, 12 de ellos exservidores públicos.A esta complejidad se suma una controversia en materia de transparencia: el Comité de Transparencia de la Marina reservó por cinco años las declaraciones patrimoniales de más de 2,000 elementos navales dados de baja a finales de 2024, incluyendo la de Ojeda, bajo el argumento de que su divulgación compromete la seguridad nacional. Con ello, los datos del exsecretario no estarán disponibles antes del 1 de enero de 2030, añadiendo una capa de opacidad a un caso que continúa poniendo a prueba a las instituciones de seguridad del país.