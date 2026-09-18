Sheinbaum descarta que el almirante Ojeda Durán se oculte o niegue a declarar en el caso de huachico

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La presidenta aclaró que el exsecretario de Marina sigue el procedimiento judicial y no tiene cargos en su contra, tras surgir rumores sobre su paradero. El caso involucra a sus sobrinos políticos, exaltos mandos navales acusados de liderar una red de contrabando de combustibles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/09/2026 10:14 AM.
En México y editada el 18/09/2026 10:23 AM.