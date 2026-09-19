Atacan a balazos la vivienda del diseñador muxe Elvis Guerra en Juchitán, días después de que su obr

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La casa del poeta y artesano zapoteco fue blanco de disparos la noche del 18 de septiembre, sin dejar heridos. El ataque ocurre en un contexto de alta visibilidad, tras que el trabajo de su colectivo, Taller Biulú, fuera parte de la vestimenta oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/09/2026 10:26 AM.
En México y editada el 19/09/2026 10:34 AM.