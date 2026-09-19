Atacan a balazos la vivienda del diseñador muxe Elvis Guerra en Juchitán, días después de que su obr

La violencia ha irrumpido en el hogar de una de las voces más destacadas de la cultura zapoteca contemporánea. La noche del viernes 18 de septiembre, la vivienda de Elvis Guerra, diseñador muxe, poeta y artesano originario de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue atacada a balazos, apenas tres días después de que su trabajo textil adquiriera visibilidad nacional al ser parte de la vestimenta que utilizó la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia.De acuerdo con reportes locales, sujetos no identificados dispararon contra la fachada de la casa ubicada en el callejón Enrique Jiménez, en la Novena Sección de Juchitán, alrededor de las 22:00 horas. Policías estatales acudieron al lugar tras el reporte de las detonaciones y localizaron daños en el inmueble y casquillos percutidos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Hasta la mañana del sábado 19, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no había informado sobre detenidos ni emitido un pronunciamiento oficial sobre el móvil del ataque, aunque fuentes policiacas manejan hipótesis no confirmadas como el "cobro de piso" o la reciente inauguración de un salón de eventos por parte del artesano en la misma zona.Elvis Guerra López (1993) es una figura prominente en la preservación y renovación de la identidad muxe y zapoteca. Escritor en didxazá (lengua zapoteca del Istmo), ha sido galardonado con el Premio CaSa de Creación Literaria (2015) y una beca del FONCA (2016). Su obra poética, que explora el erotismo y la cultura istmeña, incluye títulos como Xtiidxa’ ni ze’/Declaración de ausencia (2018), Ramonera (2019) y Muxitán (2022), además de haber traducido al zapoteco la selección de cuentos Guidiladi Yaase’/Piel Oscura.Más allá de su faceta literaria, Guerra es el fundador del proyecto cultural Creaciones Biulú ("colibrí" en zapoteco), iniciado en 2017 tras el devastador sismo que afectó a Juchitán. El colectivo, conformado por 20 mujeres artesanas y personas muxe, se dedica a la elaboración colectiva de huipiles y enaguas tradicionales, rescatando técnicas ancestrales que requieren jornadas de hasta 10 horas diarias de trabajo. Fue precisamente una chaqueta elaborada por este taller, con flores bordadas en rojo, morado, rosa, azul y verde sobre fondo negro, la que la presidenta Sheinbaum lució combinada con una falda negra y la banda presidencial en el balcón de Palacio Nacional. Este reconocimiento colocó al Taller Biulú en uno de los actos protocolarios de mayor visibilidad del país, celebrando la riqueza textil del Istmo de Tehuantepec. El ataque a la vivienda de Guerra no solo representa una agresión a un individuo, sino un golpe a un proyecto comunitario que ha sido fundamental para la recuperación cultural y económica de Juchitán. Las autoridades enfrentan ahora el reto de esclarecer los hechos con celeridad y garantizar la seguridad de los defensores del patrimonio cultural en la región.