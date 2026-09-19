Ataque armado en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez deja tres muertos y un menor herido

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Un grupo de hombres armados en motocicletas irrumpió en un espacio deportivo de la colonia Las Granjas, dejando un saldo de tres fallecidos y tres heridos, entre ellos un menor de gravedad. El hecho ocurre apenas una semana después de que el gobierno federal anunciara una reducción del 64% en el promedio diario de homicidios en la entidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/09/2026 10:36 AM.
En México y editada el 19/09/2026 10:39 AM.