México conmemora a las víctimas del 19S con izamiento de bandera y Simulacro Nacional

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La presidenta encabezó la ceremonia en el Zócalo capitalino para honrar la memoria de los fallecidos en los terremotos de 1985 y 2017. La jornada incluye el tradicional ejercicio de prevención de las 12:00 horas, que planteará un escenario hipotético de un sismo de 7.7 grados con epicentro en Puebla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/09/2026 10:34 AM.
En México y editada el 19/09/2026 10:36 AM.