Fallece el alcalde de Tonatico, César Fuentes, tras accidente en motocicleta

El Estado de México vive una jornada de luto político tras el fallecimiento de César Hernando Fuentes Domínguez, presidente municipal de Tonatico, quien perdió la vida la noche del domingo 20 de septiembre a causa de un accidente en motocicleta. El deceso, confirmado por Movimiento Ciudadano (MC), partido con el que llegó al poder, ha generado una ola de pronunciamientos y activó de inmediato el protocolo de sucesión en el ayuntamiento.De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió durante la tarde del domingo. Aunque las versiones preliminares son contradictorias —algunas apuntan a un choque contra una camioneta y otras a una patrulla de la Policía Municipal—, las autoridades aún no han esclarecido oficialmente las circunstancias exactas del siniestro. Datos preliminares sugieren que el edil podría haber sufrido un infarto mientras recibía atención médica, posiblemente asociado a las lesiones del impacto, aunque esta hipótesis está por confirmarse formalmente.La noticia fue confirmada por la coordinadora estatal de MC, Juanita Bonilla, quien expresó su pesar por la pérdida de su "amigo y compañero". La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, también envió sus condolencias a través de la red social X, acompañadas de una esquela oficial del gobierno estatal. Alcaldes de municipios vecinos, como Marco Antonio Díaz Juárez de Coatepec Harinas, se sumaron al duelo por el sensible fallecimiento del edil de 39 años.Fuentes Domínguez, quien asumió el cargo para el periodo 2025-2027 tras ganar las elecciones de 2024, se había destacado por impulsar temas ambientales y posicionarse a favor del derecho al aborto. Apenas un día antes del accidente, había participado activamente en las fiestas patrias del municipio, transmitiendo en vivo el certamen "Reina Tonatico 2026", que sería su última publicación en redes sociales.Ante la ausencia definitiva, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) señala que corresponde llamar al suplente registrado en la planilla ganadora, Jorge Hernández Uribe. De no poder este asumir el cargo, la designación del sustituto se resolverá conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, mientras las autoridades investigan a fondo las causas del trágico accidente.