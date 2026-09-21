Fallece el alcalde de Tonatico, César Fuentes, tras accidente en motocicleta

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El edil de 39 años perdió la vida el domingo 20 de septiembre en un percance que aún se investiga. Su deceso desató condolencias de la gobernadora Delfina Gómez y activó de inmediato el protocolo de sucesión en el ayuntamiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 06:40 AM.
En México y editada el 21/09/2026 06:45 AM.