Fotografía de Jorge Hank Rhon con Víctor Lagunas y "El Chikilín" desata especulaciones

Una fotografía captada durante un evento público en Tijuana se ha convertido en el centro de la conversación política y mediática en Baja California. En la imagen aparecen juntos Jorge Hank Rhon, el periodista Víctor Lagunas y Jesús Ignacio Osuna Torres, mejor conocido como "El Chikilín", líder de la Patrulla Espiritual. La coincidencia de estos tres personajes, cada uno con una base de seguidores significativa, ha generado una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.Internautas y seguidores de los tres personajes han interpretado la imagen como un inesperado "crossover", sobre todo en un momento en que el nombre de Hank Rhon vuelve a sonar con fuerza como posible candidato a la gubernatura de Baja California en las elecciones de 2027. Sin embargo, hasta el momento no existe información pública verificada que permita afirmar que la fotografía represente una alianza política, un respaldo electoral o un acuerdo formal entre los tres. Tampoco hay una candidatura confirmada por parte de Hank Rhon para la contienda del próximo año.Jorge Hank Rhon: el empresario que volvió a la conversación políticaNacido en Toluca el 28 de enero de 1956, Hank Rhon es ingeniero mecánico electricista, empresario y político. Es dueño de Grupo Caliente, la compañía de apuestas deportivas más grande de México, que incluye el hipódromo Agua Caliente, un canódromo, hoteles y un zoológico privado. Hijo del priista Carlos Hank González, fundador del Grupo Atlacomulco, fungió como presidente municipal de Tijuana entre 2004 y 2007.Hank Rhon ha competido dos veces por la gubernatura de Baja California: en 2007 con el PRI y en 2021 con el Partido Encuentro Solidario (PES), quedando en segundo lugar en ambas ocasiones. En julio de 2026 declaró que se retiraba de la política argumentando que "ya mi época pasó", pero para septiembre de este mismo año su nombre volvió a perfilarse como una posibilidad para la contienda de 2027.Víctor Lagunas: el periodista digital con influencia masivaVíctor Lagunas Peñaloza, de 39 años y originario de Tijuana, es fundador y director de TJ Comunica, medio digital creado en junio de 2019 que acumula más de 100 millones de vistas mensuales entre TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Antes de dedicarse al periodismo digital, se desempeñó como asesor político especializado en manejo de crisis y redes sociales. Conduce el podcast "Y Esta es la Historia con Víctor Lagunas", donde ha entrevistado a figuras como Eduin Caz y Jaime Munguía.Conocido como "El Tigrito", Lagunas ha sido señalado por contratos de comunicación con el ayuntamiento de Tijuana durante la administración de Ismael Burgueño, quien fue imputado por la FGR en noviembre de 2025. En agosto de 2024 denunció ante la FGR un incendio en la mueblería de sus padres, que vinculó con su labor periodística."El Chikilín" y la Patrulla Espiritual: entre la fama y la controversiaJesús Ignacio Osuna Torres, originario de Culiacán, Sinaloa, llegó a Tijuana en enero de 2023. Lidera la Patrulla Espiritual, un movimiento que recorre las calles para rescatar a personas en situación de calle con adicciones e internarlas en la clínica de rehabilitación Jireh. Con más de 12.3 millones de seguidores en redes sociales, Osuna Torres declaró en 2024 encabezar una organización con cerca de 800 personas, financiada con cuotas de hasta 10,000 pesos mensuales por interno.Sin embargo, su figura ha estado envuelta en polémica. El 4 de septiembre de 2026, la Comisión Estatal contra los Riesgos Sanitarios suspendió la Clínica Jireh tras la muerte de un interno, hecho por el que dos hombres fueron detenidos. "El Chikilín" negó ser dueño o fundador de Jireh, afirmando ser solo "propietario de la imagen de Patrulla Espiritual". También rechazó acusaciones de lavado de dinero, asegurando que 7.2 millones de pesos recibidos se destinaron a becas para personas en rehabilitación.Un termómetro políticoMás allá de las especulaciones, la fotografía funciona como un termómetro del ambiente político en Baja California. La convergencia de un empresario-político con aspiraciones de poder, un periodista digital con alcance masivo y un activista social con fuerte presencia en redes, refleja la complejidad de las alianzas que podrían definir la contienda de 2027. Lo que por ahora es solo una imagen viral, podría convertirse en el preludio de movimientos políticos más amplios conforme se acerque el proceso electoral.