Fotografía de Jorge Hank Rhon con Víctor Lagunas y "El Chikilín" desata especulaciones

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Una imagen viral que muestra juntos al empresario Jorge Hank Rhon, el periodista Víctor Lagunas y el activista "El Chikilín" encendió las redes sociales en medio del debate sobre la sucesión estatal en Baja California. Aunque no hay confirmación de alianza política, la coincidencia alimenta las especulaciones rumbo a 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 09:23 AM.
En México y editada el 21/09/2026 09:28 AM.