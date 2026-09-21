Investigadoras del IPN detectan nano y microplásticos en sangre y orina en estudio pionero en Oaxaca

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Un estudio pionero del Instituto Politécnico Nacional, realizado en colaboración con el CSIC de España, identificó la presencia de diversos polímeros plásticos en muestras biológicas de habitantes de Oaxaca. Los hallazgos revelan que las fibras predominan en la sangre y plantean nuevas interrogantes sobre la retención de materiales como el nylon y el caucho sintético en el organismo humano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 09:58 AM.
En México y editada el 21/09/2026 10:01 AM.