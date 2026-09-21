SEP y Sheinbaum anuncian restricción de celulares en primarias y secundarias

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La Secretaría de Educación Pública y la presidenta confirmaron un acuerdo unánime para prohibir el uso de celulares y tabletas en aulas y recreos de primaria y secundaria a partir del 3 de noviembre. La medida busca fomentar la creatividad y garantizar un entorno educativo libre de distracciones digitales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 09:28 AM.
En México y editada el 21/09/2026 09:35 AM.