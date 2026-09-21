SEP y Sheinbaum anuncian restricción de celulares en primarias y secundarias

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio un paso firme hacia la transformación del entorno escolar. Durante La Mañanera del Pueblo de este lunes 21 de septiembre, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, anunció que los docentes acordaron regular de manera estricta el uso de celulares y tabletas en las escuelas del país.La presidenta Claudia Sheinbaum detalló los alcances de esta medida, la cual entrará en vigor a partir del martes 3 de noviembre. Para los niveles de primaria y secundaria, la restricción será clara: los dispositivos solo se podrán utilizar en casos de emergencia o por algún tema particular. Los estudiantes podrán llevarlos guardados en sus mochilas, pero queda totalmente prohibido su uso tanto durante las clases como en los periodos de recreo.Para el nivel medio superior, la dinámica será distinta. Se estableció que cada institución educativa deberá acordar sus propias limitaciones, con el fin de garantizar un uso responsable y seguro de estos dispositivos tecnológicos, adaptándose a las necesidades específicas de los adolescentes.El objetivo central de esta política, según destacó la mandataria, es "recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas". Sheinbaum enfatizó que se trata de un acuerdo unánime, construido y aceptado por ella misma, los gobernadores y las autoridades educativas a nivel nacional, marcando un nuevo estándar de convivencia y enfoque pedagógico en las aulas mexicanas.