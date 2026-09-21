Sheinbaum confirma diálogo con Trump sobre aranceles y revisión del T-MEC

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La presidenta confirmó una conversación telefónica con el mandatario estadunidense centrada en los aranceles al acero, aluminio y vehículos, así como en la revisión del tratado trilateral. México plantea alternativas para reducir el déficit comercial, mientras se preparan nuevas rondas de negociación en Washington en un contexto de tensión por el acercamiento de Canadá a la UE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:19 AM.
En México y editada el 21/09/2026 10:23 AM.