Sheinbaum confirma que Rubén Rocha se encuentra en su domicilio y anuncia refuerzo de seguridad

...

La presidenta informó que el exgobernador con licencia permanece en su casa y detalló el despliegue semanal del Gabinete federal en la entidad. Además, anunció el fortalecimiento de las fuerzas federales en Mazatlán ante un repunte de violencia y reiteró su rechazo a cualquier injerencia extranjera en la seguridad de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:59 AM.
En México y editada el 21/09/2026 11:08 AM.