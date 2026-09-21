Sheinbaum confirma visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung

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La presidenta confirmó la primera visita de Estado de un mandatario surcoreano a México en 16 años. La agenda incluye la ampliación del comercio, la inversión en tecnología y defensa, y el fortalecimiento de los lazos culturales, posicionando a México como el principal socio de Corea del Sur en América Latina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 10:27 AM.
En México y editada el 21/09/2026 10:32 AM.