Sheinbaum confirma visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves la visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, a Palacio Nacional, marcando la primera visita de esta naturaleza de un mandatario surcoreano a México en 16 años. El encuentro, que se llevará a cabo tras la participación de Lee en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, tiene como eje central el fortalecimiento de los lazos comerciales, culturales y educativos entre ambas naciones.Durante su conferencia matutina, Sheinbaum ratificó que la reunión se realizará en la sede del Ejecutivo federal y que se abordarán todos los temas previamente anunciados. De acuerdo con la oficina del asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, la cumbre buscará ampliar el comercio y la inversión bilateral, reforzar las cadenas de suministro y avanzar en la cooperación en áreas estratégicas como inteligencia artificial, digitalización, industria aeroespacial y defensa. Actualmente, operan en México 560 empresas surcoreanas, lo que posiciona al país como el principal socio comercial de Seúl en América Latina. Además, existe un interés explícito de Corea del Sur en participar en los planes de modernización militar de México.La dimensión cultural también ocupa un lugar destacado en la agenda. Tras el encuentro de Sheinbaum con la agrupación BTS en mayo pasado, se reconoce a México como el mayor mercado de K-pop en la región, así como el principal importador de cosméticos y comida surcoreana. Seúl planea utilizar a México como plataforma estratégica para expandir su influencia cultural en el resto de América Latina.La agenda oficial del presidente Lee Jae-myung, quien arribará a la Ciudad de México la noche del miércoles 23 de septiembre, comenzará el jueves 24 con una ofrenda floral en el Monumento a los Niños Héroes. Posteriormente, asistirá a la ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional, donde sostendrá conversaciones bilaterales con Sheinbaum, se realizará el intercambio de memorandos de entendimiento y se llevará a cabo una conferencia de prensa conjunta. Esa misma noche, el mandatario ofrecerá una cena a la comunidad coreana radicada en México.El viernes 25 de septiembre, Lee participará en un foro empresarial en el World Trade Center y visitará la sede de la K-Expo. En este contexto, Corea del Sur busca diversificar su suministro energético ante las disrupciones globales, viendo en México, con sus reservas de petróleo y minerales estratégicos, a un socio potencial clave para la cooperación en materia de energía. El presidente surcoreano concluirá su visita la mañana del sábado 26 de septiembre, emprendiendo su regreso a Seúl.