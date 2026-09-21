Sheinbaum rechaza injerencia extranjera en seguridad y destaca la caída de homicidios en Sinaloa

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La presidenta reiteró que la injerencia debilita a las instituciones nacionales, defendiendo la estrategia de "coordinación sin subordinación". Destacó la reducción del 52% en homicidios en Sinaloa y garantizó el respaldo federal a la gobernatura interina frente a las presiones de Washington.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/09/2026 09:50 AM.
En México y editada el 21/09/2026 09:54 AM.